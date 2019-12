Vila Nova conquista títulos nos Aspirantes e Categoria Principal

Jogadores e dirigentes com o prefeito José Moura na entrega do troféu

Uma das equipes mais antigas em atividade no futebol regional, a equipe do Esporte Clube Vila Nova, conquistou dois títulos no Municipal de Futebol de Campo em Vila Nova do Sul.

Completando neste dia 26 de janeiro, 74 anos, o Vila Nova, que tem na presidência o ex-jogador Miltinho, venceu esses dois títulos e ainda levou os prêmios de goleador com Eduardo e goleiro menos vazado, com Kadu.

O time: treinador Ferreirinha, Auxiliar técnico e Massagista Miltinho, Bolsan, Dudu, Eduardo, Evandro, Patrick, Rato, Christian, Buraco e Kadu, Diego, Lula, Marcinho, Tileco, Willian, Nerildo, Diulliani e Lucas.