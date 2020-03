Vila Nova do Sul adota medidas contra o Coronavirús

Assim como das demais cidades da região, o prefeito José Moura, de Vila Nova do Sul assinou nesta terça-feira, 17, um decreto suspende todas as atividades que marcariam o aniversário do município. O decreto atinge também, a rede municipal de ensino, com o cancelando as aulas na rede municipal de Vila Nova do Sul.

Como forma de prevenção, o documento aponta medidas de enfrentamento ao novo coronavírus também no município vilanovense.

Segundo a Prefeitura de Vila Nova do Sul, entre as medidas adotadas estão a suspensão das aulas na rede pública municipal, a partir desta quarta-feira, 18. A medida é válida pelos próximos 15 dias.

Também ficam suspensas as festividades alusivas ao 28º aniversário do município, que tinha a realização prevista de 13 a 20 deste mês.

Ainda recomenda-se a suspensão de eventos particulares que se tenha aglomeração de pessoas. Entre as medidas adotadas, fica determinado que nas repartições públicas seja disponibilizado álcool gel ou álcool 70% para higienização das mãos e superfícies de contato, bem como, locais de grande circulação de pessoas, como supermercados, casas lotéricas, agências bancárias, lojas e comércio em geral.