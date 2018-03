Vila Nova do Sul comemora aniversário com vasta programação

Animada , descontraída e inusitada, assim tem sido descrita a programação das festividades alusivas ao 26 aniversário de Vila Nova do Sul. Com vasta programação, a organização comemora e confraterniza com moradores e visitantes.

Desde a manhã de sábado, 17, acontece na praça central do município, Sinval Saldanha, a mostra de carros antigos, com participação de colecionadores dos municípios de São Sepé, Santa Maria, Cacequi, São Gabriel, Vila Nova do Sul e outros. Outro ponto alto da programação aconteceu durante a tarde e a noite de ontem, no palco montado, onde artistas se alternaram nas apresentações.

Durante o show de Danner Marinho, um fato inusitado aconteceu e agradou a todos. Foi quando o menino Jhonatan Silva Resende, sepeense, de apenas 4 anos pediu para subir ao palco e encantou o público cantando durante meia hora e foi aplaudido por todos. O pequeno é filho de Cristiano Resende e Michele da Silva Santos.

Uma mateada no entorno na praça, é a pedida para a tarde deste domingo, 18, a partir das 16 horas, o palco será da dupla Edu e Jadson, que promete alegria e diversão. Dando sequencia as festividades, a agenda de segunda-feira, 19, marca a inauguração da ponte Nadil Machado Shaf no distrito de Três Passos. Para a terça-feira, 20 de março a programação contempla o tradicional carreteiro comunitário, às 12 horas. Em seguida, apresentação do coral Vida Nova e as 14h30 solenidade com autoridades , patrocinadores e comunidade. Às 15 horas entrega das premiações dos jogos escolares e, o também tradicional, Bolo de Aniversário, e para o encerramento, a agenda marca o show com o grupo Mate Novo.