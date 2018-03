Vila Nova do Sul completa 26 anos

O município de Vila Nova do Sul comemora 26 anos de emancipação político-administrativa no dia 20 de março, e para brindar esta data, a Prefeitura Municipal estará realizando diversos atrativos que se estendem no mês de março. As comemorações envolvem shows, entrega de obras, eventos desportivos, atividades culturais e ações de responsabilidade social.

Confira a programação e participe:

13 de Março– Terça- feira

8h30min – Hora Cívica

Local: Prefeitura Municipal

14 de março – Quarta-feira

9h – Inauguração da passarela.

9h30min – Inauguração da biblioteca denominada Solange Trindade Neves

Local: Escola Maria Pereira Teixeira

14h – Palestra com Professor Dr. Dejalma Cremonese (Bolsa Família)

Local: CRAS

15 de março – Quinta- feira

9h – Jogos escolares- futebol 07 feminino e masculino de 11 a 14 anos

Local : CDM

16 de março – Sexta- feira

9h – Jogos escolares- futebol 07 feminino e masculino até 11 anos

Local : CDM

17 de março – Sábado

10h – Encontro de carros antigos

19h – Show com Danner Marinho

Local: Praça Sinval Saldanha

18 de março – Domingo

9h- Encontro de carros antigos

14h – Mateada

16h – Show com Edu e Jadson

19 de março – Segunda- feira

Local: Distrito Três Passos

10h Inauguração da Ponte Nadil Machado Schaf

20 de março – Terça-feira

Local: Praça Sinval Saldanha

12h – Arroz de carreteiro comunitário

14h – Apresentação do Coral Vida Nova

14h30min – Solenidade com autoridades presentes e com representantes dos patrocinadores do evento

15h – Entrega das premiações dos Jogos escolares

15h30min – Bolo de aniversário

16h – Show com Grupo Mate Novo