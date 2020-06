Vila Nova do Sul confirma 11 casos de Covid-19

Prefeitura de Vila Nova Nova do Sul confirma 11 casos de Covid-19 divulgado na terça-feira, 09, 18 foram descartados, 5 suspeitos isolados e monitorados, conforme Boletim Epidemiológico 10 casos estão curados.

Grupos de risco

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham doenças pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.

Proteja a si mesmo e as pessoas ao seu redor conhecendo os fatos e tomando as precauções apropriadas. Siga os conselhos fornecidos pela Secretaria de saúde pública.

Para evitar a propagação da COVID-19:

Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou um gel à base de álcool.Mantenha uma distância segura de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando.

Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o cotovelo dobrado ou um tecido.

Fique em casa se você se sentir indisposto. Se você tiver febre, tosse e dificuldade para respirar, procure assistência médica.

Ligue antes de sair.

Siga as instruções de sua autoridade de saúde local.

Evite ir desnecessariamente a clínicas ou hospitais para permitir que os sistemas de saúde operem com mais eficiência, protegendo você e as outras pessoas.

Fonte: jornaldogarcia e prefeitura Vila Nova do Sul