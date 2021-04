Vila Nova do Sul participa de mobilização dos Conselhos Tutelares

Uma mobilização dos Conselheiros Tutelares deverá ser realizada em todo o país nesta quarta-feira, (7), para clamar pela inclusão da categoria nos grupos prioritário de vacinação contra o corona vírus.

Em Vila Nova do Sul mobilizações estão sendo feitas pelos conselheiros para solicitar também a inclusão do grupo para ser imunizado.

Encaminhamos ofícios ao prefeito e a secretária de saúde e ainda não tivemos resposta.

Conselheiros farão manifestações silenciosas com faixas de luto , visto que vários profissionais da área vieram a óbito por covid -19 no Estado e país.

A mobilização é encantada pela Associação dos Conselheiros Tutelares do RS (ACONTURS) presidida por Jeferson Leon Machado e teve o apoio do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) que encaminhou ofício ao Ministro da saúde Marcelo Queiroga pedindo que profissionais sejam imunizados.

Com informações de Jucinara Silveira – Coordenadora do conselho tutelar de Vila Nova do Sul