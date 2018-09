Vila Nova do Sul realiza desfile da Semana da Pátria

Na manhã de sexta-feira, 07, Vila Nova do Sul promoveu o Desfile da Semana da Pátria, na Praça Silval Saldanha no centro do município.

Abrindo o desfile, que começou às 9 horas, um grupo de atletas da Escola Municipal Maria Pereira Teixeira, a seguir desfilou a Banda Sonho de Criança, também da Escola Maria Pereira Teixeira. A banda composta por 24 crianças da Educação Infantil e anos iniciais, foi criada em 2012 e tem como objetivo explorar os diferentes ritmos musicais, pois, através da música a criança consegue expressar sentimentos, exteriorizando alegrias, tristezas e emoções profundas, que muitas vezes com palavras são incapazes de expressar. A Escola tem como coordenadora Elisangela Souza e Dionísio Flores como instrutor da Banda. Após, desfilou a EMEI Jardim dos Sonhos, fundada em 2015 e possui 43 alunos. Tendo como diretora Miriam Lucia Oliveira Bergamo, a escola trouxe esse ano uma homenagem à família.

Dando seguimento ao desfile, a Banda Fanfarra Municipal Rodrigues Alves, de Santa Margarida do Sul, que foi fundada no ano de 2013, e é composta por 28 integrantes, tendo como coordenadora Aline Lima Amaral.

Após, a Banda de Fanfarra Maria Pereira Teixeira, que foi fundada em 2010 e é composta por 52 integrantes tendo como instrutor, Paulo Sérgio Gonçalves. Juntamente com a banda desfilou a Escola Municipal Maria Pereira Teixeira, criada em 1987 e atualmente possui 489 alunos tendo como diretoras Margerete Motta Silveira e Neytha Neves.

Desfilou também a Secretaria de Assistência Social, o CTG Sincero Lemes e o Grupo de Escoteiros Guardiões da Pulquéria de São Sepé.

O desfile contou com a participação especial da Guarda de Infantaria Farroupilha, de Caçapava do Sul que são apreciadores da história e da ritualística militar, criada em 1998 visa rever a história da antiga guarnição existente no município de Caçapava do Sul. Essa guarnição aderiu ao movimento dos Farrapos em 1839 e, passou a fazer a segurança dos prédios oficiais da 2ª Capital Farroupilha. Essa guarda é convidada a participar em muitos municípios em desfiles e cerimônias alusivas ao festejos da Semana da Pátria, Semana Farroupilha e outras datas históricas.

A solenidade cívica deste ano, homenageou a Família e o Projeto Rondon, e também os 100 anos do Tribunal de Justiça Militar e contou com a presença de autoridade municipais, comunidade em geral e convidados. Confira na galeria abaixo, algumas imagens do desfile ( Fotos Dora Barros).

