Vila Nova do Sul se mobiliza por “Menos impostos e mais renda”

Em continuidade a agenda dos protestos, que entrou hoje, 30 de maio, em seu 10º dia, organizações de Vila Nova do Sul, ligadas a entidades comerciais, associações e população em geral, reuniram-se e percorreram as ruas da cidade em carreata e buzinaço. O Comboio percorreu todas as ruas da cidade, conclamando a comunidade a participar dos manifestos. Na noite de ontem, 29, os postos de combustíveis locais começaram a normalizar o abastecimento de gasolina na cidade, porém, somente foi autorizada a colocação de R$ 50,00 de combustível, por veículo, o que ocasionou filas quilométricas. Nesta manhã a mobilização contou com o apoio dos grupos de agricultores, que com faixas que pedem por “menos impostos e mais renda”. O ato tem apoio de outros setores da comunidade, a intenção é protestar contra o preço elevado dos combustíveis como o gás de cozinha, a gasolina e o óleo diesel e a alta taxa de impostos pagos pelos brasileiros em geral.

A carreata seguiu até a frente aos postos de combustíveis, na BR-290 onde os manifestantes e apoiadores contaram ainda com o reforço de máquinas, tratores e veículos de passeio, que acompanharam os manifestantes até o local dos protestos, segundo informações a rodovia não chegou a ser interrompida, todos os levantes são pacíficos e organizados.

Fotos: Dora Barros.