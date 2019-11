Vila Nova do Sul sedia o 19º Encontro de Bandas

O Encontro de Bandas, evento regional, tem como objetivo promover a interação entre os municípios e escolas, através da promoção da cultura gerando e incentivando o desenvolvimento do espírito de equipe, auto disciplina e civismo, além de estimular a criação de bandas e fanfarras no âmbito municipal. Estiveram presentes ao evento autoridades municipais: prefeito José Luiz Camargo de Moura, secretária de Educação e Cultura Carmen Lopes de Moraes, presidente da Câmara de Vereadores, César Ricardo Oliveira e demais vereadores.

O evento que este ano comemorou sua 19ª edição, aconteceu na Praça Sinval Saldanha, no centro do município, às 14 horas de hoje, 15, foi uma realização da Secretaria de Educação e Cultura de Vila Nova do Sul.

Populares que compareceram em grande número aplaudiram as apresentações.

Bandas participantes: Banda Infantil Sonho de Criança de Vila Nova do Sul, Banda Rítmica Dr. Peri da Cunha Gonçalves de São Gabriel, Banda Cepala de Cacequi, Fanfarra Simples Presidente João Goulart de São Gabriel, Banda de Percussão Marcial Menino Jesus Caic de São Gabriel, Banda Marcial Dom Pedro I de Quevedos, Fanfarra Simples Nena Barreto de São Gabriel e Banda de Fanfarra Maria Pereira Teixeira de Vila Nova do Sul.