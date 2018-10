Vilanovense morre em acidente de trabalho

O fato aconteceu na empresa Calcário Andreazza, em Vila Nova do Sul, na manhã desta terça-feira,16. Segundo informações preliminares, Marcondes Morais, funcionário da empresa, trabalhava junto com colegas no transporte de uma pedra, quando esta se desprendeu do equipamento/máquina a qual estava presa,causando um desmoronamento,alguns pedaços de rocha acabaram caindo sobre o caminhão que ficou totalmente destruído. Os funcionários ao perceberem o acidente, gritaram para que o colega saísse rapidamente, entretanto, ao bater nas bordas do caminhão, um pedaço de pedra se partiu e, uma das partes acabou atingindo o operário. Conde como era chamado carinhosamente por amigos e familiares, era filho do ex-prefeito da cidade, João Nolmir Seixas de Morais, já falecido. O fato causou comoção na cidade. Segundo relato de um amigo, Conde chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A empresa está prestando apoio incondicional a família.