Voluntários vasculham a mata e o rio a procura de desaparecido

Familiares, amigos se uniram de forma voluntária,para intensificar as buscas ao jovem desaparecido, toda a tarde deste feriado,15. As buscas tiveram como ponto de partida, a propriedade rural, onde Júnior foi visto pela última vez, há 11 dias, sem pistas concretas, mas com muito boa vontade, as equipes vasculharam a mata no entorno e na propriedade. Com o uso de um barco alguns voluntários desceram o rio até a ponte no bairro Cristo Rei, entretanto, a empreitada não obteve o sucesso esperado, Amarildo Júnior continua desaparecido. Há informação extra oficial de que o corpo de bombeiros irá fazer buscas, com cães farejadores e mergulhadores, amigos comemoram esta informação e esperam unir forças ainda com mais pessoas, novas equipes. “Não vamos desistir, declarou um familiar, e agradeceu a todos os amigos que de uma forma e outra ajudaram mas buscas, bem como aqueles que estão orando pelo Junior.

A equipe do jornal A Fonte continuará acompanhando as buscas.