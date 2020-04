Vozes da Pulquéria – Feliz 30 anos

Por Dioneia Morato

Festa que aconteceria dia 25 de abril foi adiada.

O Coral Municipal Vozes da Pulquéria completa 30 anos de atividades no próximo dia 10 de abril. O grupo que estava organizando uma festa retrô com o tema anos 60,70,80 teve que adiar a comemoração por conta da pandemia do coronavírus. O evento estava inserido na agenda do aniversário de São Sepé segundo a presidente Dioneia Morato e tinha o apoio da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho. Seria realizado no Clube do Comércio. “Já estávamos com tudo preparado, inclusive os contratos com os colaboradores que apresentaram orçamento e a venda de ingressos, mas acreditamos que essa fase vai passar e vamos poder fazer essa festa com muito mais entusiasmo, celebrando além dos 30 anos do coral, a vida e seus valores maiores”, ressaltou. Os grupos de Alegrete, Caçapava do Sul, Santa Maria e Agudo com os quais o regente Nei Beck trabalha também participariam da festa, além do Coral da Terceira Idade de São Sepé, Vertente de Prata. A ideia, conforme o maestro era o canto de três músicas em conjunto e a confraternização entre os coralistas, mas o professor também é otimista e salienta que isso deve se manter aguardando o momento mais apropriado. Como tudo está de modo indefinido, a programação de uma viagem do Vozes da Pulquéria para a Argentina, no final do ano, também fica na dependência dos futuros acontecimentos.

Atualmente o coral mantém quatro membros da formação original: o regente Nei, Getúlio de Souza Picada, Zulmira Pereira Figueiredo e Maria de Lourdes Vaz. Em tempo normal realiza seus ensaios no auditório do Centro Cultural, todas as sextas-feiras, às 18h e segue sempre aberto para novos integrantes que gostem de música e que queiram cantar em conjunto.

Filiado à Fundação Cultural, o grupo trabalha em parceria com a direção da Casa e desde 2018 realiza o já tradicional Brechó do Coral, com roupas, calçados, acessórios e itens diversos que ajudam na manutenção do mesmo juntamente com as mensalidades que são pagas pelos coralistas.

Em 2015, por ocasião dos 25 anos, o Coral fez uma grande festa no Salão Paroquial de São Sepé e homenageou prefeitos, ex-prefeitos, presidentes e ex-presidentes da Fundação Cultural, também diretores culturais que estiveram com o Vozes a partir de 1990, datam de sua criação.

O Presidente da Fundação Cultural, Luís Garcia ajudou na concretização daquele encontro e sente-se gratificado por ter presenciado um momento histórico que só a arte pode nos proporcionar. Daquele feliz evento já não estão mais conosco o senhor Jari Vaz que recebeu homenagem honrosa em nome de todos os coralistas que passaram pelo grupo; Isabel Lara Simões, Sérgio Mota e Luiz Fernando Dockhorn Tonetto.

Nessa história de 30 anos, foram presidentes do Coral Vozes da Pulquéria: Fanita Bitencourt Valente, Sérgio Mota, Amélia Costa, Maristela Brum, Simone Gadret Bório e Getúlio Picada.

Atual Diretoria:

Presidente: Dioneia Morato

Vice-Presidente: Zulmira Pereira Figueiredo

1ª Secretária: Carina Rosa

2ª Secretária: Teresinha Aires

1ª Tesoureira: Ilza Souto

2ª Tesoureira: Terezinha Giuliani

Eventos: Lenita De Franceschi

Conselheiro: Getúlio Picada

Mais de 200 pessoas já passaram pelo coral, assim como mais de 100 músicas já foram trabalhadas em toda trajetória.