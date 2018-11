Woop Sicredi realiza campanha Amizade Tipo Woop

Até 29 de novembro, atuais woopers poderão indicar pessoas de suas redes de contato para também aderirem à conta digital, tornando-se associados da instituição financeira cooperativa, e ganharem brindes surpresa

O Woop Siredi deu início em 15 de novembro à campanha Amizade Tipo Woop. Até o dia 29, os atuais woopers, como são chamados os usuários do Woop Sicredi, poderão indicar pessoas de suas redes de contato para também aderirem à conta digital.

Com a campanha, quem já é wooper poderá indicar a conta digital para colegas, amigos e familiares e, na medida em que eles aceitam o convite, ambos ganham brindes surpresa, podendo o atual wooper receber uma caixa com até cinco itens – como fone de ouvidos, mochila, garrafa d’água, bolsa térmica, capa de celular, entre outros –. As indicações de nomes podem ser feitas no próprio aplicativo da conta digital, acessando o campo “Meu Perfil”.

O Woop Sicredi foi desenvolvido para quem opta pelos benefícios de uma instituição financeira cooperativa, mas dá preferência às facilidades do ambiente digital. Pela natureza do modelo, o cooperativismo de crédito tende a ganhar cada vez mais adeptos em um momento em que as escolhas das pessoas levam em consideração a afinidade entre seus propósitos e o das organizações. O Sicredi é uma instituição formada por pessoas que buscam, por meio da cooperação, uma melhor administração de seus recursos financeiros e, de quebra, geram benefícios às comunidades das quais fazem parte.

Ao aderir ao Woop Sicredi, o usuário tona-se associado de uma cooperativa de crédito do Sicredi e pode participar de assembleias nas quais acontecem as decisões estratégicas e da distribuição dos resultados. Assim como no caso dos atuais associados do Sicredi, os usuários do Woop Sicredi têm, ao mesmo tempo, o papel de associados e de donos do negócio.

