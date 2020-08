Workshops CMP Produções Culturais seguem até o dia 26 de setembro

O Workshop de Produção Audiovisual Mobile que faz parte das atividades do Projeto “Circuito Cultural Virtual” 2020 está sendo desenvolvido desde o dia 03 de agosto e segue até o dia 28 de agosto.

O Workshop é composto de 12 aulas de 60 minutos cada, sempre com início às 19 horas, ministradas pelo Professor Leonardo Roat e transmitidas pelo Google Meet.

O Professor Leonardo Roat é Doutor e Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).

As aulas são totalmente gratuitas e tem como público alvo, jovens e adultos acima dos 16 anos. No final do curso, o aluno receberá um certificado digital.

Segundo o professor Leonardo Roat, popularmente conhecido como “Leo Roat”, a disciplina teórico-prática visa trabalhar captação, edição, publicação e distribuição de imagens via celulares por meio de plataformas online e de forma gratuita utilizando os recursos que cada pessoa tem em sua casa.

No sábado, 22, tocorreu o início o Workshop de brinquedos, brincadeiras e jogos tradicionais, que faz parte das atividades do Projeto “Circuito Cultural Virtual” 2020.

As aulas estão disponibilizadas no facebook da CMP Produções Culturais nos dias 22 e 29 de agosto e 05, 12, 19 e 26 de setembro, sempre às 15 horas.

Ao todo são seis aulas com duração de 50 minutos cada, ministradas pela Professora Roberta Bevilaqua de Quadros que vai ensinar os internautas a confeccionar brinquedos. Depois ela vai ensinar brincadeiras usando estes brinquedos que foram construídos pelos próprios alunos. Durante as aulas também terá jogos e brincadeiras cantadas.

O público alvo são crianças dos 05 aos 12 anos e seus pais que poderão assistir as aulas e ajudar e incentivar os filhos na confecção dos brinquedos neste momento de pandemia, onde atividades como estas são de extrema importância para o desenvolvimento das crianças que estão afastadas das salas de aula.

Roberta é Professora de Educação Física com Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e bacharelado pela FAMES, com especialização em Movimento Humano Sociedade e Cultura pela UFSM.

O Projeto é uma produção da CMP Produções Culturais, com o financiamento do Pró-Cultura RS LIC e patrocínio da Arrozeira Sepeense.